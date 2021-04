Être une petite fille en Chine à l’époque de la politique de l’enfant unique

3 / 15

Nicole Xu

Représailles

Le couple ne pouvait s’enlever cette idée de la tête. Qian s’était trouvée enceinte à la fin de 1994. Elle avait caché sa grossesse jusqu’au septième mois avant que des fonctionnaires du planning familial ne l’apprennent et exigent un avortement immédiat. Un soir de juin, en serrant sa femme dans ses bras, Xu avait senti le bébé bouger. «Notre enfant est vivant. Nous ne pouvons pas le tuer.»

Ils espéraient offrir le bébé à l’adoption à un couple stérile. Qian avait tenté d’en parler avec les fonctionnaires locaux du planning familial. «Je veux sauver une vie», avait-elle insisté. Ils restaient inflexibles.

Devant l’obstination du couple, les chefs du village avaient détruit leur maison. Effrayés, le mari et la femme s’étaient réfugiés à 160 km au nord de Suzhou pour se cacher dans un petit bateau appartenant à la sœur de Qian. L’accouchement se ferait dans la clandestinité car l’hôpital exigeait un permis pour la prise en charge, avec le risque d’un avortement forcé.

À la naissance de Jingzhi, Xu avait coupé le cordon ombilical avec des ciseaux stérilisés sur le bateau. Les amis qu’ils espéraient voir adopter l’enfant avaient tous décliné.

Les chefs du village ne les lâchaient plus, menaçant de détruire la maison de la mère et celle du frère de Qian. Il ne restait qu’une solution: abandonner l’enfant et espérer qu’on lui trouve une famille. Avant de l’emporter dans le panier, Xu avait glissé sous la couverture un sachet de lait en poudre, une bouteille de lait et six yuans (six, un chiffre porte-bonheur) pour lui porter chance avec sa nouvelle famille.

Il avait aussi mis une lettre écrite à l’encre et au pinceau. «La pauvreté et les affaires du monde nous contraignent à abandonner notre fille Jingzhi. J’implore le cœur des pères et des mères d’ici et d’ailleurs. Merci de sauver notre petite fille et d’en prendre soin. Si le ciel a des sentiments, si nous sommes unis par le destin, retrouvons-nous dans 10 ou 20 ans sur le pont brisé de Hangzhou au premier matin du festival Qixi.»

Découvrez comment passer du temps de qualité en famille.