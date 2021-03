6 / 6

©Steve Kagan/People Weekly

Robert Mohr, héro du jour

Quelques minutes plus tard, Rod et Robert reprennent les commandes du train. Les deux hommes échangent un regard de soulagement et de gratitude, bien plus éloquent que n’importe quel discours. Et le train quitte lentement la ville de Lafayette.

Ce soir-là, quand Robert Mohr rentre chez lui, toute sa famille est réunie devant la porte pour l’accueillir. Ils ont appris sa conduite héroïque par la télévision. Emily, la petite fille dont il a sauvé la vie, n’a souffert que de coupures et de contusions superficielles. Elle s’en remettra vite.

Dans les bras de son sauveur – grâce au sang-froid de Robert Mohr, la petite Emily a échappé à une mort certaine. Tout comme Robert, cet homme a sauvé ces collègues coincés dans les profondeurs de leur mine d’or.

Première publication en novembre 1998.