Shutterstock

L’aîné: un enfant accompli

Des travaux menés dans le monde suggèrent que l’aîné a plus d’affinité avec d’autres aînés qu’avec ses propres frères et sœurs. Il apprend rapidement à être consciencieux et organisé, à plaire à ses parents et à en être le double auprès des plus jeunes de la famille. Il accumule les réussites et choisit une profession sérieuse comme le droit, la médecine, l’enseignement ou la comptabilité, qui mènent aux postes supérieurs.

Cela n’a rien d’étonnant pour Kevin Leman, psychologue à Tucson, en Arizona. «Les premiers-nés seront toujours des chefs», explique-t-il. Diverses études montrent que l’aîné a deux ou trois fois plus de chances d’être à la tête d’une entreprise que le benjamin. Une étude norvégienne de 2007 a montré que l’aîné de la famille avait un QI plus élevé d’environ trois points que ses frères et sœurs. Ce qui expli­que sans doute la stimulation intellectuelle plus soutenue qu’il obtient de ses géniteurs.

«Les parents consacrent plus de temps à la lecture et aux explications avec leur premier enfant», affirme Meri Wallace, thérapeute pour l’enfant et la famille à New York. Ainsi, au cours d’une promenade, le parent demandera à son enfant: «Pourquoi crois-tu que le ciel est bleu?» Les aînés développent une pensée plus analytique et conceptuelle. Des 23 premiers astronautes de la NASA, 21 étaient des aînés. Comme l’étaient Albert Einstein et Winston Churchill.

Mais à force d’être poussés à la réussite, les aînés deviennent perfectionnistes. Persuadés qu’il existe une bonne manière de faire les choses, ils sont plus critiques envers autrui. Les frères et sœurs plus jeunes le remarqueront lors des rencontres familiales, illustre Kevin Leman. «Vous avez élevé quatre enfants et votre sœur aînée vous explique comment préparer le repas.»

Essayez ces façons de passer du temps de qualité en famille.