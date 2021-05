Du désert de Gobi à Paris: le petit chien qui voulait courir

1 / 13

Comme au départ de n’importe quelle course, tout le monde faisait de son mieux pour se calmer. J’ai tenté de me distraire en observant la centaine d’autres concurrents. Nous étions en juin 2016 et je me trouvais dans le nord-ouest de la Chine pour participer à une course: 250 km en une semaine, à travers des montagnes glacées puis le torride désert de Gobi. Je m’apprêtais à tenter l’équivalent d’un marathon par jour pendant quatre jours, et de deux le cinquième jour.

À peine trois jours plus tôt, j’avais quitté ma femme Lucja sur un baiser à Édimbourg – elle courait également des ultra-marathons mais ne s’était pas qualifiée cette fois – et étais arrivé épuisé au terme de ce long voyage, ce que j’aurais préféré éviter à la veille de ma plus grande course. Il est difficile d’imaginer un test de résistance mentale et physique plus brutal; dans ces courses, les coureurs d’ultra-marathons endurent une véritable torture et perdent parfois jusqu’à 10% de leur masse. Mais passer la ligne d’arrivée est l’une des expériences les plus gratifiantes.

J’avais 41 ans, et cela ne faisait que trois ans que j’avais commencé à courir des ultra-marathons. J’avais effectué deux fois le mythique marathon des Sables au Maroc, en courant avec 1300 autres personnes; le parcours traverse le Sahara sous une température de 52°C. La première fois, j’étais arrivé en 108e place; la suivante, en 32e. Mais lors de ma dernière course, au Cambodge, j’avais terminé accablé de terribles douleurs aux cuisses. J’ai cru que je n’arriverais plus à concourir. Mais je m’étais suffisamment rétabli pour participer à la course de Gobi.

L’idée de ne plus jamais faire de compétition me donnait la nausée – et cette fois, je voulais monter sur le podium. Car je n’aimais pas me sentir exclu. Pas depuis mon enfance en Australie, lorsque ma vie a changé pour toujours.

