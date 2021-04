Course : 9 effets bénéfiques sur votre corps et votre esprit

9 / 9

ISTOCK/XAVIER-ARNAU

Vous pourriez en redemander !

En plus de son imposante expérience personnelle dans le domaine de la course, Dawn Hood a également été le coach de débutants et d’athlètes expérimentés. Elle a constaté à sa grande surprise que tous ses clients se sont mis à vraiment aimer la course. Lorsqu’ils ressentent les effets euphorisants de leur entraînement, ils cessent de se dire qu’ils ne sont pas de vrais coureurs.

Tiré de rd.com : 9 Things That Happen to Your Body When You Start a New Running Workout