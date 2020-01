6 / 7

Selon vous, que devraient faire nos gouvernements?

La stratégie la plus efficace consiste à mettre un prix aux comportements qu’on veut corriger. Les entreprises dont les émissions dépassent un certain taux seront imposées et l’argent recueilli, consacré à des stratégies d’adaptation et d’atténuation.

Le secteur privé doit aussi mettre au point des technologies moins coûteuses et plus efficaces afin que chaque consommateur dispose d’une solution verte et la choisisse, peu importe ce qu’il pense des changements climatiques. L’un de mes projets consiste à élaborer avec des partenaires industriels des modèles économiques de stockage de l’énergie qui donnent accès aux énergies renouvelables comme l’éolien et le solaire même en l’absence de vent et de soleil.