Incendies en Australie: 7 animaux qui risquent de disparaître

Les feux de brousse et de forêt en Australie portent des dommages irréversibles sur la faune de ce pays. En danger, ces animaux risquent de disparaître à jamais.

Mais le récent déferlement de feux de brousse et de forêt en Australie qui a détruit – à l’heure où nous écrivons ces lignes – plus de 63 130 km2 (15,6 millions d’acres) de territoire, selon la BBC, a considérablement augmenté ces chiffres.

Les perspectives étaient déjà sombres pour de très nombreuses espèces de notre planète. Le Centre de la Diversité Biologique, aux États-Unis, et d’autres organismes scientifiques dénoncent depuis plusieurs années l’existence d’une sixième extinction de masse sur Terre. Et ce, depuis que des formes de vie y sont apparues il y a 3,8 milliards d’années: 1000 espèces disparaissent maintenant chaque année.

CHRIS WATSON/SHUTTERSTOCK

Dunnart de l’île Kangourou (Sminthopsis aitkeni)

Les feux récents ont touché environ un demi-milliard – oui, vous avez bien lu, 500 millions – d’animaux à travers l’Australie, dont un petit marsupial appelé dunnart. Cette souris insectivore était déjà vulnérable à cause de la transformation de son habitat par l’agriculture. Le dunnart de l’île Kangourou, qu’on ne trouve que sur l’île du même nom, vient de voir son habitat détruit par trois incendies différents, selon le Daily Mail.

Comme pour les autres animaux touchés, des dunnarts sont morts dans les flammes et la fumée; d’autres mourront plus tard de faim ou par manque d’abri, en raison de la destruction des arbres et des buissons qui les protégeaient; d’autres enfin seront mangés par les renards et les chats sauvages.

