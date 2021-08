9 dangers de la pollution atmosphérique sur votre santé

3 / 9 MONKEY BUSINESS IMAGES/SHUTTERSTOCK Baisse de la fertilité masculine Aïe! Une étude récente trace un lien entre la pollution de l’air et une moins bonne qualité du sperme. «Nous étudions le lien possible entre la pollution et l’infertilité», explique l’auteur de la recherche, Xiang Qian, professeur adjoint au Jockey Club School of Public Health and Primary Care de l’Université de Hong Kong. En analysant les spermatozoïdes de 6 475 hommes de 15 à 49 ans, ils ont fait un lien entre la pollution de l’air et une plus grande probabilité d’avoir des spermatozoïdes de forme anormale et de plus petite taille. Ces hommes produisaient plus de spermatozoïdes que leurs homologues non exposés à d’importantes quantités de fines particules dans l’air, mais de moindre qualité. «Ceci pourrait résulter d’une compensation mécanique, mais la pollution s’accompagne d’un nombre réduit de spermatozoïdes normaux», ajoute-t-il. Soyez attentif à ces signes d’infertilité que les couples devraient connaître.

4 / 9 M.FOWERS/SHUTTERSTOCK Affaiblissement des os La pollution atmosphérique pourrait augmenter le risque d’ostéoporose et de fractures conséquentes, selon une recherche de The Lancet Planetary Health. Et il suffit de peu. Même une faible augmentation des niveaux de particules en suspension, PM 2.5 , provenant notamment des pots d’échappement, de la fumée de bois et des émissions des centrales électriques, pourrait provoquer une augmentation des fractures osseuses chez les adultes plus âgés. De plus, ce risque s’élève dans les communautés à faible revenu. Les participants exposés à des niveaux élevés de PM 2.5 et de carbone noir, un composant de la pollution de l’air provenant des émissions des voitures, avaient de plus faibles taux d’une hormone clé pour les os, l’hormone parathyroïdienne, ou PTH. Leurs os étaient aussi plus poreux que ceux exposés à des niveaux inférieurs de ces polluants. On ne connaît pas précisément le lien entre cette pollution et la déperdition osseuse, mais elle se rapproche de celui observé avec la cigarette.