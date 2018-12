Promouvoir l’amour de l’apprentissage

Développer l’amour de l’apprentissage est le meilleur cadeau à offrir à son enfant. Voici quelques solutions sensées qui vous aideront à cultiver sa curiosité.

1 / 4

Leszek Glasner/Shutterstock

Voilà à quoi ressemble…

Le dimanche chez moi : presser les enfants de finir leurs crêpes tout en cherchant désespérément un protège-tibia égaré. Arriver au match de hockey à la dernière minute. Manger en quatrième vitesse avant de conduire les enfants à leur leçon de natation, qui sera suivie d’une heure de jeu (généralement avec la tablette ou la Wii). Puis, le soir, dans l’ordre : repas, devoirs, douches, lecture, dodo.

Pourtant, je ferais mieux de troquer quelques-unes de ces activités planifiées contre des loisirs non structurés ou d’éteindre les écrans pour sortir prendre l’air. Mon désir effréné d’éduquer des enfants actifs et accomplis m’a fait oublier une composante incontournable de l’épanouissement personnel : la curiosité. « La curiosité et le plaisir d’apprendre vont de pair », dit Andrea Russell, directrice de recherche du programme Natural Curiosity du Dr Eric Jackman Institute of Child Study, affilié à l’OISE/Université de Toronto.

« La curiosité est innée chez l’être humain. Les bébés manifestent la leur par le toucher, la recherche de sensations et en portant toutes sortes de choses à leur bouche pour y goûter. Entre 18 à 24 mois, ils commencent à demander le pourquoi de tout. » Il est important de cultiver cet intérêt des enfants pour la découverte et de nourrir leur sens critique. Voici comment.

Votre enfant n’a pas envie d’aller à l’école? Suivez nos conseils pour lui faire voir le bon côté des choses.