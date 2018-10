Insolite

15 faits intéressants sur la Lune

Chaque soir – ou presque – elle brille dans le ciel et nous captive. La lune reste mystérieuse et fascinante. Pour mieux la découvrir et la comprendre, lisez ces 15 faits intéressants à propos de cet astre lumineux.

1 / 15 Aphelleon/Shutterstock Sa distance Faire un voyage sur la Lune équivaut à parcourir 768 fois un aller-retour entre Montréal et Québec! La Lune se trouve à 384 400 km de notre planète. Et dépêchez-vous, car notre satellite s’éloigne de nous d’environ 3,78 cm plus chaque année. Et si vous décidez de faire un roadtrip jusqu’à elle, à une vitesse de 100 km/h et considérant que vous avancez nuit et jour, sans arrêt, vous en auriez pour plus de cinq mois et demi à rouler! Lisez le récit de Chris Hadfield, l’homme qui nous regardait du ciel.

2 / 15 science photo/Shutterstock Ses caractéristiques La Lune est bien plus petite que la Terre, soit quatre fois moins! Le diamètre de notre planète est de 12 742 km alors que celui de la Lune est de 3476 km. Celui du soleil? 1 391400 km! Si, dans notre ciel, le soleil et la Lune paraissent de la même grosseur, c’est que le soleil, bien qu’environ 400 fois plus imposant que la Lune, est situé environ 400 fois plus loin de nous. D’où notre perception que les deux astres soient de la même grosseur quand on les observe de la Terre. Découvrez les mystères de la Lune qui intriguent toujours les scientifiques.