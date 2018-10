Assassinat de JFK : 12 questions toujours sans réponse

7 / 12

John Duricka/AP/Shutterstock

Des questions soulevées à la Chambre des représentants

En 1979, le House Select Committee on Assassinations (HSCA), créé un an plus tôt pour enquêter sur les assassinats de Martin Luther King Jr. et du président Kennedy, a conclu que «le président John F. Kennedy a probablement été assassiné à la suite d’un complot».

Les conclusions du rapport de cette commission n’ont jamais été vraiment réfutées. Cela dit, les experts considèrent également que ce document n’est pas plus crédible que celui de la Commission Warren.