Les bonnes nouvelles à travers le monde en 2023

Elin Tabitha/Human Library Organization

Une occasion de se faire entendre – Danemark

Le Danois Ronni Abergel s’intéresse depuis toujours aux autres et à leurs expériences significatives. En 2000, avec son frère et des amis, il a créé la Bibliothèque humaine et l’a garnie de «livres humains», c’est-à-dire de bénévoles provenant de milieux souvent stigmatisés, auxquels il a donné des titres comme SDF, Musulman, Obèse, Survivant de l’Holocauste et TDAH. «Je voulais créer un lieu protégé où il serait permis d’interroger les autres», explique-t-il.

La première Bibliothèque humaine a ouvert dans le cadre d’un festival de musique, mais on en trouve désormais régulièrement dans des bibliothèques publiques. Les personnes intéressées peuvent feuilleter son catalogue, emprunter un «livre» pour une demi-heure et lui poser des questions. «C’est l’occasion de se mettre à leur place et de conjurer la peur», dit Ronni Abergel, en précisant que tous les candidats au rôle de livre sont rencontrés et formés pour garantir leur ouverture et leur sincérité.

L’idée s’est ensuite répandue. Plus de 85 pays ont maintenant des bibliothèques humaines. Ronni Abergel note qu’il faut être quelqu’un de spécial pour se proposer comme livre humain, car on doit être prêt à répondre franchement à n’importe quelle question. Mais le rôle a ses récompenses. «Ils peuvent s’expliquer, dit-il. Qui n’a pas envie d’être compris, surtout quand on ne l’a jamais été auparavant?»