12 choses à savoir avant un premier saut en parachute

Êtes-vous un être humain qui a plus de 14 ans? Voilà: vous êtes qualifié pour sauter en parachute! Toutefois, pour ceux qui ont moins de 18 ans, il faut obtenir l’autorisation parentale. Quelques exceptions s’appliquent: les femmes enceintes et les personnes souffrant d’une condition cardiaque doivent rester au sol. Certaines écoles de parachute ont aussi des limites de poids, par souci de sécurité. Néanmoins, l’âge, la taille, la carrière ou tout autre fait sur vous ne sera pas considéré. Il est même possible que des personnes en situation de handicap puissent sauter! «Il faut juste prendre des précautions spéciales et bien ajuster l’équipement», précise Mme Koreen.

Vous avez adoré l’expérience et souhaitez la vivre à nouveau, mais seul? C’est possible. Mais avant d’acheter un parachute, il faut compléter un cours et accumuler ainsi plusieurs heures de pratique. Et lorsque vous ferez enfin un premier saut en solo, deux instructeurs tiendront votre équipement et vous donneront les directives à suivre. Ils vous aideront à vous stabiliser avant le déploiement du parachute.

Les chances de se blesser sont faibles

On entend beaucoup d’histoires sur des parachutes qui ne s’ouvrent pas… Mais voici quelques statistiques bien réelles. Sur 4,2 millions de sauts en 2015, aux États-Unis, il y a eu 21 décès. C’est environ 000,5 fatalités sur 1000 sauts, et le pourcentage de décès par ceux en tandem demeure encore plus bas. «Chaque instructeur possède deux parachutes», explique Mme Koreen. «Si le premier ne fonctionne pas, il y a celui d’urgence.» Les instructeurs sont des professionnels: ils ont effectué beaucoup de formations pour gérer des procédures d’urgence.

De plus, 99% des accidents seraient provoqués par des erreurs humaines, et non des problèmes d’équipement. Et de toute façon, les instructeurs en tandem doivent suivre de nombreuses formations et brevets, qui durent de longues heures. Si ça peut vous rassurer encore plus, les instructeurs doivent faire en moyenne 500 sauts en solo avant de devenir instructeur! C’est donc un environnement très contrôlé et supervisé.