Voici comment déboucher une toilette sans ventouse

Fabriquer un serpent de vidange à l’aide d’un cintre en métal

Un blocage plus important pourrait nécessiter de pousser manuellement ce qui bouche la toilette. Pour le faire sans ventouse, transformez un cintre en métal en tige, puis insérez une extrémité de la tige à l’endroit obstrué. Poussez doucement sur les débris jusqu’à ce qu’ils se détachent et s’écoulent dans le drain. Et voilà, le tour est joué!