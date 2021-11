Peut-on vraiment voir qui consulte son profil Facebook?

On s’est tous demandé un jour ou l’autre qui peut bien consulter son profil Facebook (et p venir fouiner sur nos informations personnelles).

TERO VESALAINEN/GETTY IMAGES

Les problèmes de confidentialité sur les réseaux sociaux sont depuis longtemps un sujet brûlant. Les utilisateurs veulent pouvoir contrôler l’accès à leur contenu. Dans une plus large mesure, Facebook a rendu cela possible grâce à de nombreux paramètres, comme désactiver la fonction de suivi des amis, supprimer certaines photos et publications ou encore bloquer des personnes sur Messenger. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu’il se passerait si les médias sociaux disparaissaient?

Il n’y a pas de paramètres spécifiques pour déterminer qui vous a bloqué sur Facebook. Mais il existe des solutions simples de contournement. Vous n’êtes pas seule à vous demander «Qui a consulté mon profil Facebook?». Après tout, il serait utile de savoir si un employeur potentiel consulte votre page ou si votre ex surveille votre vie sociale. Alors, est-ce possible? Continuez à lire pour le découvrir.

Puis-je voir qui a consulté mon profil Facebook?

Malheureusement, Facebook n’offre plus le moyen de le savoir. Cependant, Facebook a brièvement accordé cette capacité dans l’application iOS pour iPhone en 2018, à la suite du scandale Cambridge Analytica, qui a exposé les données personnelles des utilisateurs à cause d’une faille de sécurité, déclare Eric Griffith, rédacteur en chef d’un magazine d’informatique publié mensuellement aux États-Unis.

Pendant une certaine période, les utilisateurs pouvaient ainsi voir qui avait visité leur page au cours des 30 derniers jours, et qui avait consulté leurs publications les plus récentes. Cette option n’est toutefois plus disponible.

LinkedIn, une plateforme de médias sociaux pour le réseautage de carrière permet pour sa part à certains utilisateurs – ceux qui paient pour des abonnements «Premium» – de voir qui a consulté leur profil. «LinkedIn est le seul service que je connaisse qui fait [cela],» note Eric Griffith. Facebook n’a jamais proposé d’abonnement payant ou à valeur ajoutée, malgré quelques rumeurs occasionnelles à cet effet.

Même si Facebook ne vous permet pas de voir qui a visité votre page, vous pouvez cependant savoir qui vous suit et qui ne vous suit plus.

Puis-je utiliser une application pour voir qui a consulté mon profil Facebook?

Étant donné que Facebook n’a pas son propre paramètre pour voir qui a consulté votre profil, les utilisateurs peuvent être tentés d’installer une application tierce ou une extension de navigateur pour atteindre cet objectif. Cependant, Eric Griffith prévient que les extensions de navigateur et les applications tierces prétendant vous donner cette information sont souvent malicieuses. «Pour des raisons de sécurité, si une application peut extraire ces données, elle vole certaines de vos données personnelles», prévient-il.

Lance Ulanoff, le rédacteur en chef d’un site web d’informations et de conseils technologiques, ajoute que ces sites et extensions «vendent très probablement les données à un tiers». Cette pratique est connue sous le nom de collecte de données. De plus, autoriser un tel accès partage également les données de vos amis, précise Alex Heid, directeur de la recherche et du développement pour une société de sécurité de l’information qui évalue les postures de cybersécurité des entreprises. Évitez donc les applications qui prétendent pouvoir vous dire qui a consulté votre profil et signalez ces sites à Facebook. Vous devriez également éviter de répondre aux quiz Facebook pour des raisons similaires.

Puis-je pirater mes propres données pour voir qui a consulté mon profil Facebook?

Un truc populaire qui circule sur Internet prétend que vous pouvez voir qui a visité votre profil Facebook en inspectant le code source de votre page. Les sites qui font la promotion de ce conseil de piratage indiquent que vous pourrez voir les numéros d’identification de profil des personnes qui ont visité votre page.

Lance Ulanoff avertit cependant qu’il n’y a aucun moyen de confirmer que ces numéros d’identification représentent réellement des personnes qui ont visité votre profil. Il peut simplement s’agir de personnes avec qui vous avez des échanges réguliers sur Facebook ou Messenger. De plus, tenter ce piratage peut mettre votre ordinateur en danger. Eric Griffith rappelle que Facebook regorge d’escroqueries, il est donc préférable de ne pas faciliter l’accès à vos données aux mauvais acteurs.

Pourquoi Facebook ne vous laisse-t-il pas voir ces informations?

La principale raison pour laquelle il n’existe aucun moyen officiel de déterminer qui consulte votre profil Facebook est la confidentialité. «Ce serait un cauchemar pour Facebook s’il y avait un moyen de savoir qui a consulté votre page. Nous recherchons tous des amis, d’anciens amis, des ex et des collègues sur Facebook, et nous ne voulons pas que ceux-ci sachent quand nous consultons leur profil», explique Andrew Selepak, directeur du programme d’études supérieures en médias sociaux à l’Université de Floride. Si cela était possible, certaines personnes délaisseraient probablement la plateforme, ce qui serait nuisible aux revenus de Facebook, ajoute-t-il.

Facebook souhaite également éviter les ennuis juridiques. «Imaginez si quelqu’un possède une ordonnance restrictive et que la personne en question accusait Facebook de laisser son harceleur voir ses photos. Cet utilisateur pourrait ainsi être enclin à poursuivre la plateforme, donc Facebook se tient bien loin de cette situation», souligne Eric Griffith. Voici un témoignage poignant sur le cyberharcèlement à l’école.

