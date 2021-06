Cyberharcèlement: ils ont piégé le harceleur de l’école

3 / 5

Sextorsion, cyberfraude, cyberharcèlement

En octobre 2013, apprenant que l’une des victimes menaçait de se suicider, les agents fédéraux ont accusé Ryan Vallee d’extorsion. Pressés par le temps, ils ont abandonné la poursuite pour se concentrer plutôt sur les preuves qui permettraient une arrestation pour des charges plus lourdes.

Cinq mois plus tard, Mona Sedky, avocate au ministère de la Justice, spécialiste en cybercriminalité et piratage d’entreprise, rejoignait l’équipe. Elle avait été recrutée quelques années plus tôt dans une affaire impliquant un homme qui avait menacé de diffuser sur internet des images d’une jeune mère nue. L’homme avait plaidé coupable, mais sa victime s’était suicidée peu de temps après qu’il a été condamné. Mme Sedky avait ensuite découvert qu’un membre de sa propre famille élargie avait vécu une expérience similaire à 14 ans. «À défaut de pouvoir effacer la peur qui subsiste, je peux contribuer à éviter à d’autres femmes ce genre d’épreuve», dit-elle.

Elle avait travaillé depuis sur une dizaine de dossiers de «sextorsion». Bien que la sextorsion ne soit pas considérée comme un délit de compétence fédérale, les procureurs peuvent inculper des individus pour cyberfraude et cyberharcèlement. La plupart des États proscrivent le partage non consensuel d’images à caractère sexuel, mais ce délit entraîne des peines beaucoup plus légères que celles prévues par les lois fédérales auxquelles songeait l’avocate.

Matthew O’Neill, agent des services secrets du New Hampshire, a sollicité l’aide de Mme Sedky dans l’affaire Vallee. (Les services secrets mènent les enquêtes sur la cybercriminalité et le vol d’identité.) Elle a aussitôt cité à comparaître Amazon, Skype, Yahoo, Google, Facebook et d’autres. Elle a mis au jour les traces que laissent tous les utilisateurs d’internet: adresses IP de connexion, dates et heures d’émission et informations d’inscription. Pour obtenir le nom et l’adresse de l’abonné, les enquêteurs se sont adressés aux fournisseurs d’accès internet.

Avec ces éléments, Matthew O’Neill et les agents ont pu dresser la carte des différents endroits où Seth s’était connecté. Pour chacun, il existait un lien plausible avec Ryan Vallee: un restaurant près de chez sa mère, une entreprise de climatisation appartenant à l’ex-petit ami de sa mère. Le wifi d’un inconnu vivant à Gilford, dans le New Hampshire, qui se trouvait à être le voisin de sa sœur. Chaque détail constituait un élément de preuve circonstancielle décisif et les enquêteurs voulaient en réunir le plus grand nombre.

«Dans ce genre d’affaire, il faut être prêt à répondre à la défense classique: “Ce n’est pas moi, c’est quelqu’un d’autre”», explique M. O’Neill. En étudiant les échanges entre Seth et ses victimes, l’agent des services secrets a compris une des techniques employées par le harceleur pour accéder au compte des jeunes filles. Seth profitait de ces échanges amicaux pour récolter des indices qui lui permettaient de répondre aux questions de sécurité rattachées à leur compte – à May il avait ainsi demandé sa glace préférée et le nom de ses animaux de compagnie.

En 2016, les procureurs fédéraux avaient enfin suffisamment de preuves pour inculper Ryan Vallee de menaces en provenance d’un autre État, de vol d’identité aggravé, de cyberfraude et de cyberharcèlement contre 10 victimes anonymes – des femmes qu’on avait réussi à persuader de témoigner.

Ryan a été libéré sous caution avec interdiction d’utiliser internet. Les preuves étaient solides, mais Mona Sedky restait inquiète; elle savait d’expérience qu’appeler des témoins à la barre dans un tribunal était une terrible épreuve pour une victime vulnérable. «On nous a vivement encouragés à obtenir un aveu de culpabilité l’inculpé pour éviter le procès.» Ryan restait inflexible. Ce n’était pas lui, mais quelqu’un d’autre.

