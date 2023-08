Les objets nocifs pour la qualité de l’air dans la maison

Illustration de Kate Traynor

Surprise! L’air que vous respirez à l’intérieur de la maison est peut-être plus nocif qu’à l’extérieur: sachez évaluer sa qualité.

Cuisinière au gaz

Plus de 6 millions de Canadiens cuisinent, se chauffent et s’éclairent au gaz. Or, des spécialistes viennent de tirer la sonnette d’alarme. Contrairement aux cuisinières électriques et à induction, les «gazinières» dégagent du dioxyde d’azote (NO2) à l’allumage, souvent à des niveaux qui dépassent les limites fixées par l’Organisation mondiale de la santé.

Le gaz en question peut faire tousser, mais aussi provoquer une inflammation respiratoire chez les asthmatiques et les victimes d’une maladie pulmonaire obstructive chronique. Une étude publiée par l’International Journal of Environmental Research and Public Health a même estimé qu’aux États-Unis, pays où deux foyers sur cinq cuisinent au gaz, 12,7% des cas d’asthme infantile peuvent être attribués à cet appareil ménager.

Pour protéger votre famille, mettez la hotte en marche chaque fois que vous allumez la cuisinière ; elle aspirera la fumée, la graisse et les polluants dégagés durant la cuisson. Moins de 20% des utilisateurs le font systématiquement, déplore Brady Seals, coauteur de l’étude et cadre chez RMI, un groupe de réflexion écologique du Colorado. «Utilisez les brûleurs arrière, plus proches de la prise d’échappement, et ouvrez une fenêtre, ne serait-ce que cinq minutes.»

Voici d’autres polluants à surveiller pour purifier l’air de la maison.

Composés organiques volatils (COV)

On trouve parfois des COV comme le benzène et le formaldéhyde dans des articles aussi courants que les peintures, les moquettes et les détergents. La plupart sont sans réel danger pour la santé, mais selon une étude publiée en 2005 par le Journal of Occupational Health, il y aurait un lien entre une exposition prolongée à de fortes concentrations de COV sur le lieu de travail – usine ou salon de manucure, par exemple – et des cancers, des lésions hépatiques et des troubles neurologiques.

Pour votre maison, choisissez des peintures et du mobilier dont les émissions de COV sont garanties faibles ou nulles. Quand vous employez des produits de nettoyage, veillez à bien aérer surtout s’ils contiennent un agent de blanchiment, dit Trevor VandenBoer, chercheur en chimie environnementale à l’université York de Toronto. «Mettez un ventilateur extracteur en marche, ouvrez une fenêtre et laissez la pièce s’aérer complètement – idéalement pendant une heure.»

Beaucoup de COV adhèrent à d’autres particules comme les flocons de poussière, les squames et la charpie. Aussi M. VandenBoer recommande-t-il d’employer un purificateur d’air au charbon actif qui capture les particules de moins de 2,5 microns de diamètre (le trentième d’un cheveu humain) parce qu’elles peuvent pénétrer profondément dans les poumons. Et passez souvent un aspirateur équipé d’un filtre à ultra-haute efficacité (HEPA) qui piège les petites particules.

Assurez-vous de connaitre ces meilleures plantes d’intérieur pour purifier l’air.

Radon

Ce gaz incolore et inodore produit par la désintégration de l’uranium dans le sol s’infiltre dans les maisons par les fissures et joints de construction des fondations (qu’il y ait un sous-sol ou non) et remonte assez haut dans les étages. Son inhalation à forte dose pendant des années peut induire une croissance cellulaire maligne dans les poumons, et c’est pourquoi il est l’une des principales causes de cancer du poumon dans le monde. Au Canada, seule la fumée de cigarette en cause davantage.

Illustration de Kate Traynor

Selon des spécialistes, le détecteur de radon est aussi essentiel que les détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone. Ce dosimètre a la forme d’une rondelle de hockey et doit être installé à l’étage le plus bas de la maison pendant au moins trois mois, car la concentration de radon varie de jour en jour. Si le résultat est supérieur à 200 bq/m3, le niveau n’est pas sans danger. Un spécialiste réglera le problème en installant un tuyau d’échappement dans la fondation.

Moisissures

Les moisissures courantes comme aspergillus, penicillium et cladosporium sont inoffensives, mais si l’humidité intérieure stimule leur multiplication, elles risquent de relâcher des spores grosses comme des grains de poussière qui peuvent déclencher des réactions allergiques notamment des irritations oculaires, nasales et laryngées, des éternuements, de la toux, voire une crise d‘asthme.

Par bonheur, les moisissures se repèrent aisément aux taches noirâtres et verdâtres qu’elles forment sur les murs, les carreaux de céramique ou les plafonds, et à leur odeur de moisi. Les petites plaques se nettoient bien au vinaigre blanc ou au savon à vaisselle, mais il faut faire appel à un expert pour enlever une plaque plus grande qu’une serviette de bain. Les moisissures s’insinuent dans les murs et deviennent parfois invisibles, donc mieux vaut les empêcher de proliférer.

Prenez l’habitude de mettre en marche le ventilateur extracteur des pièces humides comme la salle de bains et procurez-vous un déshumidificateur pour abaisser le taux d’humidité sous les 50%. La plupart des déshumidificateurs sont pourvus d’un hygromètre qui mesure l’humidité de l’air. Si le vôtre n’en a pas, on en trouve facilement dans le commerce.

