Voici comment contrôler les moisissures dans la maison

IMAGESBYBARBARA/GETTY IMAGES

Vérifier l’extérieur des fenêtres et des portes

«Avec le temps, les portes et les fenêtres laissent passer les fuites. Sans un bon entretien et leur parfaite étanchéité, elles vont se dégrader et leurs joints s’user. Ce qui permettra l’infiltration d’eau.»

Pour contrôler la croissance des moisissures, Michael Rubino conseille d’inspecter régulièrement les fenêtres et les portes à l’extérieur, pour prévenir toute infiltration vers l’intérieur de votre maison. «Il est plutôt difficile de voir d’où provient l’eau quand on est dans la maison. Il est donc préférable d’inspecter l’extérieur, où se situe le problème. Plus vous serez vigilant, moins vous laisserez les problèmes s’insinuer dans votre demeure.»