Santé mentale: le cerveau aussi profite du grand air

Jemastock/Shutterstock

Prendre l’air remonte le moral, suggère une étude allemande. En examinant les images cérébrales de citadins, les chercheurs ont découvert que ceux qui passaient le plus de temps à l’extérieur avaient plus de matière grise dans le cortex préfrontal droit – la zone où se planifient les pensées et les actes. Ces sujets se disaient de meilleure humeur les jours où ils passaient plus de temps à l’extérieur. La valeur du grand air pourrait bien dépasser, et largement, ses effets sur l’humeur, car des études antérieures ont établi un lien entre une matière grise préfrontale moindre et certaines maladies mentales comme la dépression et la schizophrénie.

