Besoin d’un feu de cheminée virtuel pour mettre de l’ambiance dans vos soirées? Plusieurs postes de télévision et plateformes en proposent. Ils sont devenus LA solution rapide – et amusante! – pour les réceptions. Voici les meilleurs feux de cheminée virtuels, à la télévision et en ligne.

Style festif en un seul clic

Pour certaines personnes, les châtaignes rôties – comme dans The Christmas Song de Nat King Cole – sont un élément phare des vacances des Fêtes. Pour d’autres, ce sont les feux de foyer – et avec raison!

Mais malgré toute leur ambiance festive, les feux de cheminée peuvent être dangereux, sans parler de toutes les cendres et suies à balayer. De plus, les règlementations concernant les foyers et les poêles à bois sont de plus en plus strictes. Par exemple, à Montréal, depuis octobre 2018, les citoyens ne peuvent plus utiliser leurs foyers ou leurs poêles à bois si ceux-ci ont un taux d’émission égal ou inférieur à 2,5 g/h de particules fines dans l’atmosphère.

Pour la région de Québec, lorsqu’un avertissement de smog est émis, il est interdit d’utiliser tout appareil de chauffage à combustible solide depuis le 1er septembre 2021.

C’est là que les foyers virtuels entrent en jeu! Appuyez simplement sur «Jouer» et profitez instantanément de la lueur d’un feu rugissant. C’est aussi la solution parfaite pour tout condo ou appartement!

Origines du feu de cheminée virtuel

Bien que cela puisse sembler être une innovation des temps modernes, le tout premier feu de cheminée virtuel remonte à 1966. Channel 11 (WPIX) à New York voulait produire un programme spécial de Noël pour les téléspectateurs, alors ils se sont rendus au domicile du maire et ont filmé son foyer (qui crépitait férocement).

À peine 17 secondes de séquences ont été mises en boucle dans trois heures de télévision classique qui a fait ses débuts le 24 décembre 1966 sous le nom de The Yule Log. (Si vous vous sentez nostalgique, vous pouvez toujours profiter de ce chef-d’œuvre cinématographique sur YouTube.)

Feu de cheminée virtuel sur Netflix Canada

Si vous avez un abonnement auprès de Netflix Canada, vous disposez de plusieurs options intéressantes.

L’original Fireplace For Your Home comporte trois épisodes: un foyer réglé sur des airs de vacances, un simple foyer crépitant et un troisième accompagné de musique classique. Il y a également une édition classique qui dispose d’un véritable feu rugissant qui fournit le bruit blanc parfait pendant que vous travaillez.

Pour les fins connaisseurs, Netflix propose également l’édition Birchwood, qui échange du bois de chauffage standard contre des bûches de bouleau chics en noir et blanc. Tous les épisodes sont en 4K et d’une durée d’une heure. (Découvrez les meilleurs films de Noël sur Netflix Canada.)

La bûche de Noël sur CTV

Contrairement à la plupart des feux de cheminée virtuels de notre liste, celle de CTV a un vrai début: un homme allume le petit bois, avant de s’envoler progressivement vers un Noël flamboyant…

En revanche, il faut avoir un compte en ligne CTV, mais tout est gratuit!

Fire Log sur Shiaw TV

Vous aimez votre feu de cheminée virtuel avec un petit côté mystérieux? Le charmant Shaw Fire Log (Shaw Channel 298 ou l’application BlueCurve TV) est un incontournable depuis les années 1980.

Les plus curieux ont longtemps voulu connaître l’identité de l’homme qui s’occupe du feu crépitant. Tout ce que Shaw révéla, c’est que ce joueur de poker a un penchant pour la flanelle et qu’il sent la fumée de bois…

Suivez chaque craquement de cette bûche (et plus de l’homme en flanelle) sur un compte Twitter désigné.

Feu de cheminée virtuel sur Prime Video

Les abonnés Amazon Prime qui ont opté pour le forfait Stingray All Good Vibes peuvent transporter des foyers de partout au Canada dans leur salon!

Choisissez parmi une douzaine de vignettes différentes, dont un charmant foyer en pierre des Laurentides et un foyer flamboyant de Banff, accompagnés de chants de Noël. Découvrez également ces 13 choses bonnes à savoir sur Noël au Canada.

Les feux de cheminée virtuels de différents fournisseurs

Les câblodistributeurs ont généralement leur propre chaîne de feu de foyer. Enfilez donc de gros bas de laine et profitez de la chaleur festive du spectacle.

Par exemple, Telus propose une façon amusante de transformer un écran en foyer festif et de passer du temps de qualité avec vos proches grâce au foyer TELUS.

Le meilleur feu de cheminée virtuel sur YouTube

YouTube regorge de vidéos de feux de cheminée virtuels, mais celui-ci est, comme son titre l’indique, définitivement le meilleur. Il est en définition 4K ultra-nette, dure 10 heures et est totalement gratuit. La toile de fond en briques noircies vous donne l’ambiance nostalgique parfaite par temps froids, et se marie à merveille avec cette liqueur à la vanille.

