Comment flouter sa maison sur Google Maps (et pourquoi le faire)

Flouter sa maison sur Google Maps est un moyen efficace (et facile) de protéger la vie privée de sa famille.

Pourquoi flouter sa maison sur Google Maps?

On a tous déjà cherché l’adresse de notre domicile sur Google Maps. C’est toutefois dérangeant de savoir que tout le monde peut examiner nos portes et fenêtres aussi facilement. Des problèmes de sécurité et de confidentialité peuvent découler de l’affichage d’images de notre maison sur Google Maps.

Des cambrioleurs (ou harceleurs) pourraient rapidement tracer un chemin à l’intérieur de notre demeure. Eh oui! Google Maps offre un aperçu approfondi de chaque maison. Il est donc facile de comprendre l’aménagement d’une maison.

Heureusement, il est possible de flouter sa maison sur Google Maps ou de masquer sa maison sur Google Street View.

Si vous avez des enfants, il peut être particulièrement judicieux de le faire. Il est même possible de supprimer sa maison de Google Maps lorsque l’on possède beaucoup d’objets de valeur ou d’antiquités.

Chose certaine, vos habitudes de vie ou votre aménagement paysager ne sont pas sans conséquence. Découvrez comment protéger sa maison des cambrioleurs.

Comment flouter sa maison sur Google Maps

Voyons maintenant comment flouter sa maison sur Google Maps. Ne vous inquiétez pas, ce n’est pas trop difficile.

1. Ouvrir Google Maps sur son ordinateur, pas sur son cellulaire. Malheureusement, ce processus ne fonctionne pas sur les applications pour téléphones intelligents et peut être fastidieux à effectuer via un navigateur Web sur son téléphone.

2. Rechercher son adresse personnelle. Une photo de votre maison apparaîtra très probablement. Cliquez sur cette image. De là, vous devriez voir la devanture de votre maison, à partir de la rue.

3. Cliquer sur «Signaler un problème». Vous trouverez ce bouton dans le coin inférieur droit de l’écran.

4. Sélectionner ce que l’on veut que Google brouille. Une boîte rouge et noire devrait apparaître sur l’écran. Il faut alors s’assurer que tout ce que vous ne voulez pas voir apparaître sur Google Maps entre dans cette boîte (il faut penser inclure les garages détachés).

Vous pouvez utiliser les boutons sur le côté pour effectuer un zoom avant et arrière afin de faciliter ce processus.

5. Sélectionner ce que l’on demande que Google floute. Google vous demandera de fournir plus de détails sur ce qu’il y a précisément dans l’image que vous souhaitez flouter. Soyez aussi précis que possible.

Sachez toutefois que quelque chose de supprimé le sera de manière permanente.

6. Entrer son adresse courriel et compléter le captcha. Ensuite, soumettez le formulaire.

Vous devriez recevoir un courriel de confirmation de la part de Google vous indiquant qu’un agent examinera votre demande.

Google peut également vous envoyer un courriel pour vous demander de plus amples informations, alors vérifiez régulièrement votre boîte de réception. Google vous tiendra au courant lorsque votre demande sera acceptée ou refusée.

En fin de compte, la sécurité de la maison est essentielle, peu importe où l’on vit et ce que l’on possède. Et mieux vaut s’en préoccuper avant qu’un cambrioleur nous y oblige… Jetez un oeil à ces mauvaises habitudes qui vous mettent en danger.

