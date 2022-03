9 choses à ne jamais chercher sur Google

Prathankarnpap/Shutterstock.com

Vos traductions

Combien de fois vos traductions ont-elles subi un échec lorsque vous les avez utilisées? Et vous vous êtes fait répondre, au mieux: «Quoi?» de la personne que vous vouliez impressionner ou intéresser? Comme le souligne Guardian, si on faisait traduire la célèbre samba «La fille d’Ipanema» du portugais au français par Google, on pourrait obtenir: «La fille dans le corps doré, le soleil d’Ipanema, il la faire danser, plus qu’un poème…» Il faudrait trouver mieux.

Inscrivez-vous à l’infolettre de Sélection du Reader’s Digest!