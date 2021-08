Comment utiliser le bicarbonate de soude et le vinaigre dans la lessive

Shutterstock

Saviez-vous que vous aviez les meilleurs compléments à lessive directement dans votre armoire de cuisine? Le bicarbonate de soude peut constituer un excellent ajout à titre d’assouplissant naturel, ou pour contrôler l’excès de mousse, alors que le vinaigre blanc peut donner plus d’éclat au blanc et éliminer les odeurs de moisi. Les deux accentuent l’action de tous les savons à lessive.

«Une bouteille de vinaigre et une boîte de bicarbonate de soude dans votre salle de lavage peuvent être très utiles pour la propreté de vos vêtements et de votre laveuse», souligne Mélissa Maker, fondatrice de Clean My Space, un blogue sur le nettoyage et l’organisation. Mais il y a une importante mise en garde, ajoute-t-elle: «Les deux peuvent servir à nettoyer votre laveuse et vos vêtements, mais ils ne doivent jamais être mélangés, car ils se neutralisent.»

Poursuivez votre lecture pour savoir comment nettoyer vos vêtements en profondeur avec du bicarbonate de soude ou du vinaigre, et pendant que vous y êtes, voici les meilleures solutions de nettoyage au bicarbonate de soude et au vinaigre pour les autres pièces de la maison.

Pourquoi utiliser du vinaigre et du bicarbonate de soude?

Ajouter du vinaigre blanc ou du bicarbonate de soude à votre lessive peut améliorer le nettoyage de votre laveuse et de vos vêtements. Ces deux éléments essentiels du garde-manger sont efficaces et bon marché pour éliminer les odeurs de moisi, adoucir les tissus, et même rendre le blanc éclatant. Et ces composés naturels sont sans danger pour l’environnement.

Ce qu’ils font et comment ils agissent

Que ce soit pour nettoyer vos vêtements ou votre laveuse, voici comment le bicarbonate de soude et le vinaigre les rendront d’une propreté éclatante.

Bicarbonate de soude: L’ajout de bicarbonate de soude à la lessive a trois effets:

Il désodorise. Il blanchit/ravive. Il est un peu abrasif.

«Pour le nettoyage de la laveuse, le bicarbonate de soude permet de mieux éliminer les dépôts et de désodoriser l’intérieur», ajoute Mélissa Maker. Une cuillérée de bicarbonate de soude dans le lavage contribue à rendre la lessive plus brillante et plus fraîche.

Vinaigre: Le vinaigre dans la lessive a également d’étonnantes propriétés nettoyantes. «Le vinaigre blanc est un acide léger qui peut dissoudre les dépôts minéraux provenant de l’eau dure, et aider à décomposer et détacher la saleté, la graisse, la crasse et les résidus provenant de la laveuse et des vêtements», ajoute-t-elle. Il a un effet adoucissant sur les tissus. De plus, il permet d’éliminer les mauvaises odeurs. Laver vos vêtements avec du vinaigre est sans danger et n’abîmera pas votre garde-robe.

Toutefois, même si le bicarbonate de soude et le vinaigre sont des ajouts puissants à votre lessive, ils ne peuvent aucunement prendre la place du détergent. Pour retirer la saleté et les taches, il vous faut un détergent efficace de sorte que votre linge soit propre.

Avantages du bicarbonate de soude ou du vinaigre dans la lessive

Désodorise

Élimine les mauvaises odeurs

Dissout les résidus de détergent

Lave le linge

Nettoie la laveuse

Rend les vêtements éclatants

Adoucit les tissus

Ajouter du bicarbonate de soude ou du vinaigre à sa lessive présente des avantages. Les deux désodorisent en éliminant les mauvaises odeurs et nettoient simultanément la laveuse et vos vêtements par dissolution des dépôts de tous les produits. Le bicarbonate de soude ravive les couleurs ternies, et l’acide acétique du vinaigre élimine les résidus et adoucit ainsi les vêtements. Ne vous inquiétez pas, ils sont assez doux pour ne pas endommager les tissus.

Mode d’emploi du bicarbonate de soude dans la lessive

Pour la lessive: Déposez 1 tasse de bicarbonate de soude dans le tambour avant d’ajouter le linge sale et les draps. Utilisez ensuite votre détergent préféré, et procédez au lavage comme d’habitude. Melissa Maker emploie le bicarbonate pour son effet blanchissant, mais conseille une dose de plus pour éliminer les odeurs, puisqu’il ne représente aucun danger pour les couleurs.

Pour nettoyer la laveuse: Déposez 1 tasse de bicarbonate de soude dans le tambour et lancer un cycle à la chaleur maximale. Pour augmenter le pouvoir nettoyant: «Mettez du bicarbonate sur une éponge ou un chiffon en microfibre, et frottez l’intérieur du tambour avant de démarrer le cycle», dit-elle.

Mode d’emploi du vinaigre dans la lessive

Pour la lessive: Ajoutez 1 tasse de vinaigre blanc distillé dans le compartiment à adoucisseur de la laveuse et lavez le linge à cycle régulier, dit-elle.

Pour nettoyer la laveuse: Vous pouvez utiliser soit le bicarbonate ou le vinaigre pour nettoyer la laveuse, mais vous feriez d’une pierre deux coups en utilisant les deux… l’un à la suite de l’autre. «Commencez par le bicarbonate, car il va aider à désincruster, puis passez au vinaigre qui va dissoudre tout résidu restant et désodoriser.» Versez d’abord 1 tasse de bicarbonate directement dans le tambour et lancez le cycle le plus chaud et le plus long. Puis continuez avec le vinaigre: «Il faut mettre le vinaigre dans les compartiments pour le détergent et l’assouplisseur (1 tasse dans chacun) et choisir le cycle le plus chaud».

Ce qu’il faut savoir avant de commencer