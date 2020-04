Quoi faire si vous manquez de ces 5 articles ménagers

Voici des solutions pratiques qui peuvent dépanner quand certains articles ménagers – et essentiels! – viennent à manquer.



Pour remplacer le savon à vaisselle

Vous vous êtes enfin décidé à affronter cette montagne de vaisselle sale dans l’évier, pour découvrir qu’il n’y a plus de savon à vaisselle. Si votre premier réflexe est de chercher un savon de substitut (en attendant), restez prudent: ce n’est pas parce que c’est du «savon» qu’il peut être utilisé pour la vaisselle. Les savons et les détergents pour les mains sont souvent fabriqués avec des additifs et des produits chimiques, et vous n’en voulez vraiment pas sur vos ustensiles…

Vous pouvez fabriquer pâte nettoyante, avec du bicarbonate de sodium et de l’eau. N’oubliez pas de bien rincer la vaisselle.

