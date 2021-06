Sachez que ce qui vous a attiré doit vous alerter: le prix. Quand c’est trop beau pour être vrai, il y a de fortes chances d’arnaque. Si vous trouvez en ligne un blouson Canada Goose qui se détaille normalement à plus de 1000$ pour la moitié du prix, il s’agit vraisemblablement d’une contrefaçon. Et méfiez-­vous des faux commentaires de satisfaction qu’un vendeur peut publier sur des sites comme eBay ou Amazon pour rendre son compte plus crédible, avertit Claudiu Popa.

«Cela arrive fréquemment sur eBay. Après deux mois, vous avez acheté des tas d’autres produits et oublié celui que vous attendiez, ajoute Claudiu Popa. Vous revenez à la charge quelques mois plus tard, mais le vendeur s’est volatilisé.»

Les arnaqueurs sont doués; il leur arrive de créer de faux sites de revente pour proposer des consoles de jeux vidéo ou des chaussures de sport griffées, ou de placer des annonces sur eBay, Amazon et Kijiji avec des photos de produits de bonne qualité en tous points semblables aux originaux. Les ordinateurs portables, les disques durs et les tablettes sont autant d’objets technologiques coûteux qui se prêtent bien à la fraude, reconnaît Claudiu Popa. «Dans le meilleur des cas, vous l’achetez pour découvrir qu’il ne fonctionne pas», explique-t-il. Un produit peut ne jamais être livré.

(Téléphone) istockphoto.com/nazdravie - illustration de Josh Holinaty

Coupez court aux appels importuns

Les arnaqueurs ne sont pas que des voleurs, ils sont aussi passés maîtres dans l’art de la manipulation. «Avec la pandémie, les gens n’hésitaient pas à divulguer leurs données personnelles via les nouvelles technologies, regrette Kathy Macdonald. Les fraudeurs ont ainsi pu exploiter la fragilité d’une population affectée par la situation. » La fraude téléphonique a doublé en 2020, selon une estimation du CAFC, et elle est désormais l’outil privilégié des escrocs. Se faire passer pour un représentant du fisc ou de la police est l’arnaque la plus courante. «Le fraudeur joue sur la peur. Il vous bouscule, affirme par exemple qu’il y a une irrégularité sur votre compte et que vous devez vous acquitter d’un impôt ou d’une amende », explique Kathy Macdonald. En réalité, quand l’agence du revenu appelle, on pourra demander votre nom, votre lieu de naissance ou votre adresse, mais pas votre numéro de permis de conduire ou d’assurance sociale, et on n’exigera jamais un paiement immédiat. Si vous pensez avoir été victime d’une de ces escroqueries, signalez-le au Centre antifraude du Canada sur son site internet ou par téléphone au 1 888 495-8501.

Jamais à court d’idées, l’arnaqueur se fera parfois passer pour un enquêteur chargé par votre banque de signaler des paiements non autorisés sur votre compte et d’exiger des frais pour protéger vos fonds. Ces appels se font généralement le matin et ciblent des abonnés à une ligne fixe car celle-ci bénéficie de la coupure différée: celui qui appelle reste connecté même si vous avez raccroché. L’escroc vous demandera ainsi de raccrocher et de composer le numéro qui apparaît au verso de votre carte de crédit. Sauf que, comme vous êtes toujours en ligne, les données que vous divulguez au soi-disant employé de la société de crédit qui répond sont récupérées par l’arnaqueur du début.

