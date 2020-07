Ce que vous devez savoir sur la cellulite, selon les dermatologues

ISTOCK/MONKEYBUSINESSIMAGES

Les hommes souffrent rarement de cellulite en raison de la structure de leur peau

N’oubliez pas que la cellulite se produit lorsque la graisse sous la peau traverse la deuxième couche de la peau, provoquant un effet de capitonnage. Cela arrive surtout aux femmes parce que leur tissu de soutien est plus doux et elles y sont plus sujettes – comme des collants en résille. La couverture de la peau des hommes ressemble plus à un collant épais et uniforme tenant toute la graisse en place.

«Il s’agit d’un problème anatomique avec votre corps en tant que femme. C’est la biologie! À mesure que vous vieillissez, ou encore sous l’effet d’hormones, les «trous» en résille deviennent encore plus perméables avec davantage de hernies, et donc des formes de cellulite plus marquées», explique la docteure Kormeili. Par conséquent, les crèmes ne peuvent pas vraiment corriger la cellulite à moins qu’elles ne puissent pénétrer profondément dans la peau et réparer le bas résille en une paire de collants épaisse», dit-elle.

