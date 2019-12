10 trucs pour bâtir une relation de confiance avec vos voisins

«Envisagez de former un groupe privé en ligne pour faire circuler l’information entre voisins ou obtenir des recommandations pour une gardienne d’enfants, un service, un commerce ou un professionnel», dit Charilyn Cowan. Selon une recherche de la compagnie d’assurances State Farm sur le bon voisinage, les gens ont tendance à se sentir proches de leurs voisins: 63% disent qu’ils ont au moins un voisin en qui ils peuvent avoir confiance pour surveiller leurs enfants; 56% disent qu’ils laisseraient une clé à un voisin en cas d’urgence; et 67% disent qu’ils demanderaient à un voisin de garder leur maison. Vérifier le voisinage fait partie des 10 points essentiels de la visite quand vous voulez acheter une maison.

Pourquoi ne pas créer une communauté dans le voisinage? Charilyn Cowan suggère d’envoyer aux voisins vos coordonnées (adresses courriel et numéros de téléphone personnel, professionnel et cellulaire). Invitez-les à vous transmettre les leurs afin de constituer un répertoire à utiliser en cas d’urgence ou à partager les nouvelles qui touchent le quartier.

Aidez en priorité ceux qui en ont besoin

S’il y a des personnes âgées ou handicapées dans la rue, Charilyn Cowan recommande de leur donner un coup de main pour enlever la glace et la neige de leur entrée et de leurs allées ou d’offrir de ramasser les feuilles et de les mettre dans un sac pour le compost ou la collecte des résidus de jardin. «De même, tous les jours, demandez à vos enfants de ramasser les journaux laissés dans les allées et de les apporter à la porte des voisins ou de les garder jusqu’à leur retour s’ils sont absents.