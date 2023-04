L’évolution du prix des aliments depuis 1930

9 / 17 RONALD SPENCER/ANL/REX/SHUTTERSTOCK 1970 Avec une récession au milieu des années 1970 (due en partie à la hausse des prix des céréales et du pétrole), l’inflation a bondi et de nombreux aliments sont devenus plus chers. Hormis cela, les familles des années 1970 sont amoureuses des gâteaux aux carottes et du pain de viande. Les années 1970 ont aussi vu l’essor de la cuisine végétarienne. À l’époque, les légumes étaient souvent en conserve et rarement biologiques, mais la révolution des aliments frais était entamée… Les apparences sont parfois trompeuses et il ne faut pas confondre alimentation durable et alimentation biologique! En effet, l’alimentation durable est plus économique.

11 / 17 RALPH HAMPTON/REX/SHUTTERSTOCK 1980 Le Comité sur le régime alimentaire et les maladies cardiovasculaires conseille à Santé Canada, en 1977, de prendre des mesures pour prévenir les maladies chroniques liées à l’alimentation. Ces recommandations ainsi que les constats effectués ont entraîné la révision du Guide alimentaire en 1982. Cette intégration des recommandations nationales sur la nutrition dans le Guide alimentaire a entraîné deux modifications importantes: le concept d’«équilibre énergétique» a été élargi de manière à promouvoir un équilibre entre l’apport énergétique et la dépense énergétique. De plus, un nouveau message relatif à la modération est apparu.