L’alimentation durable est plus économique

Igisheva Maria/Shutterstock

Quand la science plaide pour des régimes plus écologiques, elle suggère souvent de manger moins de viande et de produits laitiers, car leur production augmente les émissions de gaz à effet de serre et la déforestation. Mais nombreux sont ceux qui pensent qu’une alimentation de ce genre est plus coûteuse, peut-être parce qu’ils l’associent aux prix élevés du bio. En réalité, les aliments bons pour notre santé et celle de la planète sont moins chers. C’est ce qui ressort d’une étude de l’université d’Oxford sur les habitudes alimentaires dans 150 pays. Ses auteurs ont constaté que les régimes végétaliens et végétariens étaient les plus économiques; certains réduisent du tiers le coût de l’épicerie. Quand on y inclut une petite quantité de viande et de produits laitiers, la baisse demeure de 14%.

