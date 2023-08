9 produits à acheter en version générique pour faire des économies importantes

6 / 10

Aliments vendus en boîte

Économie: 30% à 40%

Voici un fait peu connu sur les aliments génériques: les céréales, entre autres, sont fabriquées par les mêmes compagnies que leurs homologues de marque. «Les produits génériques, comme la farine, l’avoine, le riz, les fèves et les épices, seront peu différents, car ils sont d’habitude produits par les mêmes manufacturiers, explique Angeli Gianchandani. Vous bénéficierez d’une qualité et d’un goût comparables tout en épargnant.»

Cela dit, vous pourriez parfois vous gâter. Nosheen Babar choisit, par exemple, des pâtes et du riz de marques spécialisées après avoir relevé une différence de taille et de texture avec les marques génériques. Et le générique peut prendre plus de temps à cuire, et présenter plus d’éléments abîmés dans la boîte. «Le goût est acceptable, mais pour la présentation, je préfère les pâtes de marque pour les occasions spéciales et lorsque j’ai des invités. Et le riz de marque est supérieur au générique. Le grain est plus long, l’arôme plus marqué et il se cuit mieux. Je réserve le riz générique pour le quotidien, et le riz de marque pour les recettes spéciales et les réceptions.»