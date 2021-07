Consommation d’électricité: 13 astuces pour réduire ses factures en été

3 / 14

Aquarius Studio/Shutterstock

Entretenir son appareil de climatisation

Avez-vous changé le filtre de votre appareil de climatisation récemment? De petits changements et des vérifications d’entretien vous assureront que votre appareil fonctionne bien. «Je me fais livrer un filtre automatiquement tous les trois mois pendant l’été, et, de cette façon, je n’ai pas à y penser et je sais, quand je le reçois, que c’est le temps de le changer», confie Michael Foguth, fondateur de Foguth Financial Group à Brighton, au Michigan. C’est également une bonne idée de faire inspecter vos appareils de climatisation et de chauffage chaque printemps et chaque automne selon le cas pour vous assurer qu’ils fonctionnent adéquatement et n’utilisent pas trop d’électricité.

