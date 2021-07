Pourquoi les meilleures idées nous viennent-elles sous la douche?

Sommes-nous plus intelligents pendant le laps de temps passé sous la douche? Voici pourquoi la douche représente le moment parfait de relaxation et d’inspiration!

Sous la douche: l’endroit par excellence où les microbes disparaissent… et où les idées fleurissent! Pour s’en convaincre, il suffit de consulter le forum Reddit intitulé «Shower Thoughts», où l’on peut lire de nombreuses révélations (certaines très drôles…) qui ont eu lieu sous la douche.

Il existe de nombreuses façons de stimuler sa créativité. Si une concentration intense et ininterrompue est importante pour les tâches délicates comme remplir une déclaration d’impôts ou passer un test à choix multiples, une concentration excessive peut également empêcher votre cerveau d’explorer les idées au-delà du lieu commun. Parfois, une légère distraction peut occuper juste assez de vos ressources cognitives pour laisser libre cours à votre imagination. La douche en est un parfait exemple.

On a tellement l’habitude de se laver sous la douche qu’on ne réfléchit plus à l’ensemble des tâches physiques requises. Toutefois, pendant qu’une partie distraite de votre cerveau se concentre sur le nettoyage, le reste de votre esprit est libre d’explorer des idées inhabituelles qu’il pourrait autrement ignorer. «Se laver les cheveux ne demande pas beaucoup de concentration cognitive», explique Mark Fenske, professeur associé de neurosciences à l’Université de Guelph, «d’autres parties du cerveau peuvent fonctionner en même temps». Toutefois, faites attention de ne pas commettre ces erreurs en vous lavant les cheveux.

Lorsqu’une partie de votre cerveau se concentre sur des stimuli extérieurs, le reste de votre esprit se libère pour envisager un éventail plus large d’idées et d’inspiration. Cette même idée explique pourquoi travailler dans un café peut vous rendre plus productif, ou pourquoi aller courir est un excellent moyen de réfléchir à un problème.

Un autre avantage de la réflexion sous la douche: il est probable que vous ayez l’habitude de la prendre tôt le matin ou tard le soir. Les recherches montrent que c’est aux heures creuses de notre rythme de sommeil naturel que la réflexion est la plus créative. Cela s’explique probablement par le fait que lorsque notre cerveau est le plus éveillé, nos censeurs internes sont affaiblis, ce qui ouvre la porte à des pensées et des idées plus originales. Si la première chose que vous faites le matin est de vous jeter sous la douche à moitié endormi, votre cerveau est probablement encore en train de fonctionner à son niveau le moins autocritique et le plus créatif.

Même chose si vous prenez une douche juste avant d’aller vous coucher, alors que votre cerveau se met tranquillement en mode nuit pour dormir.

Vous avez sommeil, vous êtes distrait, votre esprit vagabonde… tout ce qu’il ne faut pas faire lors d’une réunion de bureau! Mais il manque souvent ce petit quelque chose qui fait toute la différence. Le fait d’être sous la douche offre une attitude décontractée et solitaire, bénéfique à la créativité. Pour plusieurs, prendre une douche est peut-être le plus long moment de solitude de la journée. Cet isolement nous permet d’être plus à l’aise avec nos propres pensées que dans une salle de réunion ou une salle de classe.

Et lorsque nous sommes seuls, en confiance et protégé par de l’eau chaude et vaporeuse, nous nous détendons. Et lorsque le corps se détend, l’esprit fait de même.

La prochaine fois que vous êtes sous la douche, profitez-en pour laisser votre esprit vagabonder. Vous serez heureux de l’avoir fait.