15 choses que vous ne devriez jamais acheter dans les stations-service

3 / 15

CHARNSITR/SHUTTERSTOCK

Boissons gazeuses

Chaque année, le dépanneur 7-Eleven aux États-Unis vend 45 millions de gallons de boissons gazeuses en fontaine. Selon cette chaîne, c’est assez de liquide pour remplir 68 piscines olympiques. Mieux vaut toutefois y réfléchir à deux fois avant d’y remplir votre verre: à cause de l’humidité qui s’accumule à l’intérieur de la machine, les distributeurs de boissons gazeuses sont un environnement idéal pour la prolifération de moisissure.

Bannissez le Coke et le 7-up, et optez plutôt pour de l’eau dans votre bouteille. Quand on pense aux coûts de ces boissons et de ses effets négatifs sur la santé, votre portefeuille et votre tour de taille vous en seront reconnaissants!

Renseignez-vous sur les effets néfastes des boissons gazeuses et sodas sur votre santé.