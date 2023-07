17 conseils et idées d’aménagement pour votre jardin

MIA Studio/ Shutterstock

Paysager avec des matériaux perméables

Des pavés bon marché placés dans une grille et entourés de galets feront de votre cour un coin élégant, simple et respectueux de l’environnement. Patios, allées et autres éléments donnent une touche spéciale à un jardin, et diminuent d’autant les tâches d’aménagement paysager. Choisissez des matériaux et des modèles qui laissent l’eau de pluie s’infiltrer dans le sol pour irriguer la végétation, réduire l’érosion et prévenir le ruissellement: paillis, gravier, pierre et pavés perméables.