5 façons de cultiver les tomates

1 / 5

VAIVIRGA/GETTY IMAGES

Dans des jardinières surélevées et des bacs de plantation

Considérés comme l’une des meilleures façons de cultiver les gros plants de tomates robustes, les jardinières surélevées et les bacs de plantation fournissent une protection additionnelle ainsi qu’un sol meuble et riche en oxygène qui ne se détrempera pas. Avec ces jardinières et ces bacs, c’est simple de choisir l’emplacement le plus ensoleillé pour les tomates et de fabriquer ensuite une jardinière surélevée ou un bac à tomates convenant à l’endroit choisi.

Il est ainsi plus facile, au besoin, de contrôler la croissance des plants de tomates, sans compter que les jardinières surélevées facilitent l’entretien et la cueillette des tomates sans avoir à se mettre à genoux dans la terre. Les jardinières surélevées et les bacs offrent beaucoup d’avantages pour cultiver les tomates, mais c’est également la méthode la plus coûteuse.

Si vous n’avez pas la possibilité de le faire à l’extérieur, ces trucs vous aideront à commencer un jardin d’intérieur.