11 choses que les invités remarquent et 10 choses dont vous n’avez pas à vous soucier

Après avoir aspiré ou balayé, effacez toute saleté visible comme la boue, les boissons renversées. Un combo aspirateur-serpillière peut être utile pour diminuer de moitié votre temps de nettoyage. Mais si vous le faites à l’ancienne avec une vadrouille, choisissez-en une à frange humide plutôt que mouillée, car cette dernière prendra plus de temps à sécher, et pourrait laisser des stries. Essorez l’eau excédentaire de la vadrouille pour ne pas trop mouiller la surface. Et laisse au plancher le temps d’être bien sec avant l’arrivée de vos invités, car attention à toute glissade malheureuse!

Au lieu de dépoussiérer chaque coin, recoin ou surface de votre maison, un petit époussetage des parties les plus visibles et fréquentées serait plus profitable. Votre priorité absolue devrait être la console de l’entrée, les étagères en verre et autres éléments qui attirent le regard. De plus, si vos invités restent jusqu’au lendemain, faites leur chambre. Mais ne vous préoccupez pas de ce qu’ils ne pourront examiner, comme le vaisselier ou les étagères de votre bureau. Conseil de pro: les chiffons en microfibre, pour une propreté rapide et sans peluches.

Kinga Krzeminska/Getty Images

À faire: Nettoyer les salles de bain

Que vos invités restent quelques heures ou quelques jours, il est impératif que votre salle de bain soit d’une propreté étincelante. Car en plus d’être le refuge parfait pour les microbes et les bactéries, la crasse et la saleté d’une salle de bain souillée ne peuvent passer inaperçues. Bien entendu, il faut que l’évier, la cuvette et la douche soient impeccables, et Alicia Sokolowski conseille d’astiquer les poignées de porte. Et même si le ménage a été fait plus tôt dans la journée, assurez-vous de jeter un dernier coup d’œil aux salles de bain, en particulier si vous avez des enfants!

Autre chose à ne pas oublier? Les portes de douche vitrées, qui peuvent sembler troubles après usage. Elle conseille un mélange à parts égales d’eau et de vinaigre, vaporisé sur la surface et qu’on laisse agir un moment. Puis, essuyez avec du papier absorbant ou un chiffon sec. Ceci contribue à éliminer les taches d’eau dure de la paroi, et fait briller votre salle de bain.

