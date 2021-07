Saurez-vous repérer les animaux cachés sur ces images?

Croyez-le ou non, il y a deux poussins de mouettes argentées nichés entre ces rochers sur l’île de Stockholm!

La vie de lézard

Le fait que ce lézard puisse défier la gravité en s’accrochant à cet arbre vertical est impressionnant, mais le fait qu’il puisse le faire tout en restant bien caché l’est encore plus!

Indice: vous le trouverez sur le tronc d’arbre le plus à gauche et il est plus grand que vous ne le pensez.

