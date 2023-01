Ce qu’il faut savoir sur les animaux qui hibernent dans votre cour

Est-ce que certains animaux ont aménagé leur terrier ou leur abri dans votre cour arrière? Pourriez-vous aisément nommer les animaux qui hibernent et ceux qui hivernent? Si la réponse est non, lisez la suite.

Les animaux qui hibernent vs ceux qui hivernent

Dans les régions où il y a une saison très froide, comme au Québec, les animaux sauvages migrent vers le Sud alors que d’autres hibernent ou hivernent. Mais quelle est donc la différence entre ces deux termes, trop souvent confondus?

L’hibernation est le phénomène biologique qui, en saison froide, plonge certains animaux dans un état de léthargie. L’hivernation, pour sa part, se produit lorsque certains animaux modifient leurs habitudes de vie ou leur apparence pour s’adapter aux conditions météorologiques. (Connaissez-vous ces 20 expressions pour parler de la météo d’hiver?)

Au fur et à mesure que les jours raccourcissent, les animaux qui hibernent font leurs réserves de graisse, puisque la nourriture est de moins en moins facile à trouver. «Ces réserves agissent essentiellement comme une grande banque d’énergie dans laquelle les animaux puisent lorsqu’ils sont dans un état d’hibernation profond», explique Kevin Brunke, biologiste en histoire naturelle au Département de la conservation du Missouri.

Pour faire durer ces réserves, les animaux abaissent leur métabolisme et leur température corporelle. Ils ralentissent aussi leur rythme cardiaque et leur respiration. «Ils brûlent moins de calories en attendant que la température soit propice à une recherche de nourriture plus fructueuse», explique Kevin Brunke.

Les dormeurs profonds

Les champions de l’hibernation sont les marmottes, les écureuils, les mulots (souris sauteuses des prés) et certaines espèces de chauves-souris.

Ils restent dans un état d’inactivité pendant plusieurs jours, semaines ou mois et peuvent dormir malgré de forts bruits et de grandes agitations.

Les marmottes hibernent

Les marmottes hibernent dans des terriers sous la ligne de gel dans les zones boisées ou broussailleuses pendant une moyenne de 150 jours.

La fréquence cardiaque de la marmotte passera alors de 80 battements par minute à cinq battements par minute. Sa température corporelle, elle, chutera de 37 degrés Celsius à 0,5 degré!

Les chauves-souris hibernent

Les petites chauves-souris brunes sont des animaux qui hibernent et ce, encore plus longtemps que les marmottes! Elles restent inactives pendant plus de six mois dans les granges, les arbres creux et les greniers, parfois avec d’autres chauves-souris pour se réchauffer.

Les dormeurs légers

Les opossums, les ratons laveurs, les moufettes et les suisses entrent dans une sorte de mini-hibernation dans laquelle ils conservent leur énergie. Sans hiberner complètement, ils sont dans une sorte de sommeil léthargique. «Les animaux font cela parce que le métabolisme régulier de leur corps est si élevé qu’il brûlerait toutes leurs réserves d’énergie pendant leur sommeil», dit-il.

Les ratons laveurs et les suisses hivernent

Lorsque les animaux se réveillent, ils reprennent leur vie régulière. Les ratons laveurs quittent leurs tanières dans les arbres creux, les granges, les remises et les vides sanitaires pour commencer leur recherche de nourriture.

Les suisses émergent parfois de leurs terriers souterrains (ou encore sous les ponts, les hangars et les fondations) pour récupérer de la nourriture dans des cachettes.

Les souris hivernent

Les mulots quittent leurs nids sous des souches d’arbres, des rochers, des terrasses ou des porches (ou même dans des maisons accessibles par des fissures dans les fondations) pour grignoter les aliments cachés.

Les oiseaux hivernent

Certains oiseaux de basse-cour entrent également en mini-hibernation. Les mésanges, les colombes, les colibris et les petits hiboux peuvent devenir inactifs pendant quelques heures ou toute une nuit.

Les lieux de repos préférés de nombreux de ces oiseaux sont les nichoirs, les cavités d’arbres et les conifères.

Les créatures à sang-froid sont des animaux qui hibernent et qui hivernent

Incapables de générer leur propre chaleur, les animaux à sang-froid comme les reptiles et les amphibiens survivent aux températures glaciales et aux ressources rares en ralentissant considérablement leur métabolisme et en devenant souvent inactifs.

Les grenouilles et les tortues hibernent

Les grenouilles et les salamandres peuvent échapper aux températures glaciales en s’enfouissant dans la boue au fond des étangs, et les tortues en s’enfouissant dans un sol meuble sous la ligne de gel. «Ils ont juste besoin de descendre assez profondément pour que la terre ne gèle pas», dit Kevin Brunke. «Pendant les périodes chaudes, les animaux à sang-froid deviennent bien plus actifs.»

Certaines salamandres et certaines grenouilles s’enfouissent dans les feuilles et gèlent. Leur corps produit du glucose qui agit comme un antigel qui protège leurs cellules et, au printemps, elles dégèlent.

Les insectes hibernent-ils?

Pour survivre aux températures glaciales, tout comme les mammifères, les insectes deviennent inactifs et cessent de croître. Ils entrent en dormance, une période qui s’appelle la diapause, qui correspond à un arrêt du développement (ou à une quasi-suspension de l’activité métabolique) et ce, à différents stades de leur vie.

Certains pondent des œufs avant de mourir, de sorte que de nouveaux insectes peuvent émerger au printemps. Certaines larves résistent à l’hiver parce qu’elles bénéficient d’un nid sous terre.

Les abeilles hibernent ou hivernent?

Dans le cas des bourdons, seule la reine survit aux mois les plus froids, tandis que le reste de la colonie meurt. Après s’être accouplée avec des mâles et s’être nourrie de pollen, la reine quitte le nid pour trouver un endroit où hiberner.

«Habituellement, elle opte pour une petite poche dans le sol ou une autre petite cavité où elle vivra de ces réserves de graisse», explique Kelly Gill, spécialiste de la conservation des pollinisateurs pour la Xerces Society for Invertebrate Conservation.

Aux États-Unis, plus de 3 000 espèces d’abeilles solitaires restent éveillées et quelque peu actives en hiver, occupant des tiges de plantes creuses, des terriers de coléoptères abandonnés, des tunnels souterrains ou des arbres chandelles, ces troncs morts sur pied aussi appelés chicots.

Les abeilles passent l’hiver en colonie dans leur ruche, se regroupant autour de la reine et faisant vibrer leurs ailes pour générer de la chaleur. «Les abeilles n’hibernent pas», dit Kelly Gill. «Elles sont actives et attendent simplement que l’hiver se termine.»

La période durant laquelle les abeilles hivernent varie. Par exemple, les abeilles maçonnes hiverneront à l’état adulte dans leurs cocons, tandis que les abeilles coupeuses de feuilles (les mégachiles) passeront la saison sous forme de larves. (Voici comment les abeilles font leur nid et recréent leur ancestral climat tropical.)

