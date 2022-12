11 faits intéressants sur le Cardinal, cet oiseau magnifique en hiver

COURTOISIE TOM MANGELSDORF

Les cardinaux ont une aire de répartition étendue

Le Cardinal rouge est abondant dans l’est et le sud des États-Unis ainsi qu’au sud de l’Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. N’étant pas migrateur, on peut l’observer toute l’année. Il se trouve dans divers habitats denses et bas: jardins, arrière-cours, parcs, forêts, marécages et même déserts. Il est nombreux dans les villes et les banlieues, et l’espèce s’est étendue au nord de son aire de répartition historique.

Il existe certaines formes régionales, surtout dans le sud-ouest américain et au Mexique. Selon des ornithologues scientifiques, le Cardinal du désert de Sonora pourrait être d’une espèce différente de celle qu’on trouve ailleurs sur le continent, malgré sa ressemblance au Cardinal rouge dans d’autres déserts du sud-ouest. Celui du désert de Sonora est un peu plus gros, à crête plus longue, et les mâles sont d’un rouge plus pâle. Leurs chants diffèrent légèrement.

