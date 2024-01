Les bienfaits pour la santé d’avoir un animal de compagnie

iStock/mediaphotos

Les animaux de compagnie pour amortir le stress

Dans une petite étude suédoise, les niveaux de cortisol – ou hormone du stress – avaient baissé chez les femmes qui participaient à l’étude dans les 15 à 30 minutes après avoir caressé un chien. Et les bienfaits étaient encore plus grands si c’était leur propre animal. Les participantes propriétaires d’un chien démontraient des niveaux plus élevés d’ocytocine, ou hormone du bonheur, une à cinq minutes plus tard, et une fréquence cardiaque plus basse jusqu’à une heure plus tard, ce qui n’était pas le cas des femmes qui ne possédaient pas de chien.

