13 petits animaux de compagnie facile à entretenir

3 / 14 LUCA COLLI/GETTY IMAGES Bernard-l’hermite Vous pourriez être tenté de ramasser l’une de ces mignonnes bestioles de peu d’entretien directement sur la plage. Mais abstenez-vous! Les crabes marins font partie des animaux interdits qu’il faut laisser dans leur habitat naturel. Mais certaines animaleries spécialisées offrent des bernard-l’hermite terrestres. Vous devrez vous procurer un terrarium, en plus d’un tapis chauffant pour le fond et d’un grand plat d’eau pour maintenir la chaleur et l’humidité environnantes. Par la suite, cet animal sera facile à garder à peu de frais. Le bernard-l’hermite est sociable et devient plus actif en groupe ainsi que la nuit. «Puisque l’effort est le même pour un comme pour plusieurs, on conseille d’en prendre quelques-uns», précise Matthew McCarthy. Bien soignées, ces petites bêtes vivront de 5 à 15 ans. Voici ce que vous devez savoir avant d’adopter un animal de compagnie.

4 / 14 TAMBAKO THE JAGUAR/GETTY IMAGES Rat de Norvège (rat surmulot) Oui, on parle bien de la même espèce qui rôde dans les villes, fouille dans les ordures et représente une menace en général. Mais étonnement, ce sont de bons animaux de compagnie qui demandent peu d’entretien. (Si l’idée d’un rat ne vous déplait pas, bien sûr.) Mais souvenez-vous ce conseil: ne rapportez jamais de rat des rues qui peut transporter et disséminer la leptospirose, une maladie dangereuse pour l’humain et les animaux domestiques. Allez plutôt chez un éleveur de rongeurs. «Ce sont de formidables compagnons qui se réfugient sur vos genoux lorsque vous lisez, regardez la télé ou travaillez à l’ordinateur», dit Matthew McCarthy. Plus vous leur accorderez d’attention, plus ils seront dociles et câlins. C’est l’alternative parfaite pour les gens allergiques aux chiens et aux chats. Il conseille d’en acheter deux, car ils sont grégaires, mais pas de couple à moins de vouloir commencer un élevage. Vous aurez peu de nettoyage à faire: le rat de Norvège est méticuleux comme un chat. Quant à ses installations, une cage grillagée spacieuse, une boîte pour se cacher, une roue d’exercice et de la nourriture feront son bonheur.