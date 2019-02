Cannabis et animaux de compagnie : attention danger

Dans les cas graves, une crise, des tremblements et le coma peuvent s’en suivre. Il est vraiment important de le dire à votre vétérinaire si vous croyez que votre animal a consommé du cannabis. Un diagnostic rapide peut lui sauver la vie et vous épargner des sous en frais vétérinaires.

Soyez informé des signes et symptômes : Ceci peut se traduire chez les animaux par des mouvements désordonnés, des pertes d’équilibre, la désorientation, l‘hyperactivité, la dilatation des pupilles, des couinements, des variations de température et du rythme cardiaque, la bave et la possibilité d’incontinence urinaire.

Nailia Schwarz/Shutterstock

Le chanvre n’est pas approuvé pour les animaux

Plusieurs personnes ne sont pas conscientes que les produits du cannabis récréatif et médical peuvent être néfastes pour nos animaux de compagnie. Parce que le cannabis médical est prescrit, on croit souvent qu’il est principalement constitué de CBD (cannabidiol) non psychotrope, mais il peut contenir des teneurs élevées de THC. Il est aussi fréquent que les produits de cannabis médical prennent des formes concentrées, comme des huiles, de sorte qu’ils sont alors potentiellement plus nocifs s’ils sont ingérés par des animaux domestiques.

Les animaux de compagnie sont de plus en plus exposés aux produits du chanvre — spécifiquement en tant que remède pour des maux comme la douleur ou l’anxiété. Le chanvre a une très faible teneur de THC, moins de 0,3 pour cent.

Même s’il y a une multitude d’histoires de gens qui l’utilisent pour les soins de santé de leur animal de compagnie, il est important de savoir qu’il y a peu de preuves scientifiques. L’Association canadienne des médecins vétérinaires note que l’utilisation de tout type de cannabis n’est pas approuvée pour les animaux et pourrait interagir avec d’autres médicaments et avoir des effets secondaires inconnus. Il est nécessaire de faire de la recherche dans ce domaine.

Comme avec tous les êtres chers de la famille, il est essentiel de connaître les faits. Cela nous permet de faire des choix éclairés et de se comporter de façon responsable dans l’intérêt de nos animaux de compagnie.

Colleen Dell, Professor and Research Chair in One Health & Wellness, University of Saskatchewan; Erin Wasson, Clinical Associate, Veterinary Social Work, University of Saskatchewan et Kevin Cosford, Assistant Professor, Department of Small Animal Clinical Sciences, University of Saskatchewan

La version originale de cet article a été publiée sur La Conversation.