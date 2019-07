Vivre sainement

Présenté par



10 choses à savoir sur le CBD

Si vous voyez ces trois lettres sur des produits tels que des dosettes à cappuccinos accompagnées d’allégations aussi séduisantes que «le CBD soulage le stress, la douleur chronique et plus encore», vous aurez toutes les raisons de vous demander si ce nouveau produit santé en vogue est un mythe ou une réalité.

Et peut-être aussi pourquoi certains produits à base de CDB arborent sur leur étiquette une feuille de marijuana. La vente de produits comestibles au cannabis devrait être autorisée au Canada au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis, le 17 octobre 2018. Voici ce que vous devez savoir avant d’essayer.



1 / 10 PRO Stock Professiona Ce n’est pas la même chose que de la marijuana thérapeutique CBD est l’abréviation de cannabidiol, une substance que l’on trouve dans le cannabis. La plupart des produits à base de CBD sont fabriqués à partir de chanvre, un type de cannabis qui est un cousin botanique de la marijuana. «Contrairement au THC, le CBD ne produit pas un “ high ” ou une intoxication», nous apprend Santé Canada. C’est le tétrahydrocannabinol, ou THC, qui vous fait planer, et il y en a très peu – ou pas du tout – dans le chanvre. Renseignez-vous sur les raisons courantes où l’on prescrit du cannabis.

2 / 10 ElRoi Cela prend des formes surprenantes Le CBD est généralement vendu sous forme de liquide, que vous placez sous votre langue. Vous pouvez aussi le fumer à l’aide d’une cigarette électronique et de cartouches contenant de l’huile de CBD. Vous pouvez également acheter des pilules et des crèmes topiques. D’autres produits infusés au CBD comprennent des bombes de bain, de la crème glacée, des cocktails et du café. On estime que les ventes totales devraient tourner autour du milliard de dollars d’ici 2020. Le yoga sous l’effet du cannabis est l’un de ces 8 entraînements insolites à tester.