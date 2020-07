Tinnakorn jorruang/Shutterstock

La solution miracle

Je commence à désespérer. Me reste l’arme la plus chère de mon arsenal: la teinture Calyx’s Heal, à 140$ la bouteille de 30 ml d’huile de CBD d’une concentration de 1000 mg. «Heal est destinée aux cas plus graves, affirme CBD2GO sans préciser lesquels. Elle procure une dose plus forte à l’esprit et au corps pour amorcer le processus de guérison.»

«Ce sont probablement tous des remèdes de charlatan», me dis-je en ouvrant la bouteille. Je me lance, plaçant l’huile sous la langue et l’y laissant 30 secondes avant de l’avaler. Ayant mal lu le mode d’emploi, je dépasse le maximum recommandé de 45 gouttes par jour – j’en prends une soixantaine, deux pleins compte-gouttes, durant la soirée. Ce qui revient à peut-être 68 mg de CBD par jour, plus du double de ma dose antérieure. (Heureusement, c’est très difficile de faire une surdose de CBD; contrairement aux récepteurs opioïdes, les récepteurs cannabinoïdes ne sont pas situés dans la partie du tronc cérébral qui régule la respiration et le cœur. Et puis, comme la recherche là-dessus en est encore à ses balbutiements, il n’y a pas de norme de dosage reconnue.)

Devinez quoi? J’ai le sentiment que ça marche. Pas comme quand on prend un analgésique ou un somnifère – là, le résultat est immédiat et évident –, mais j’ai moins besoin d’en prendre, je dors mieux, je me sens plus calme, moins grincheuse, même quand je suis brûlée.

C’est peut-être un effet placebo, mais ça me soulage assez pour que j’essaie d’obtenir une ordonnance pour que mon assurance absorbe une part de la dépense. À ma grande surprise, et mon médecin de famille et un spécialiste de la douleur refusent, arguant que les effets somnifères et analgésiques du cannabis ne sont pas assez attestés.

Comment est-ce possible? Je rappelle Richa Love. Il s’avère qu’ils ont raison – en gros. Les multiples preuves de l’effet analgésique du CBD proviennent d’études observationnelles ou d’expériences sur des animaux. Il ne s’est fait presque aucun essai clinique en double aveugle avec administration d’un placebo à un groupe témoin, méthode qui constitue la règle d’or pour les produits pharmaceutiques.