Boire de l’eau à la santé de son cœur

fizkes/Shutterstock

Selon une récente étude de la Société européenne de cardiologie, les sujets d’âge mûr qui ne boivent pas assez de liquide courraient plus de risques d’une défaillance cardiaque 25 ans plus tard ou d’un épaississement de la paroi de la principale chambre de pompage du cœur, qui en est un signe avant-coureur. Les chercheurs recommandent donc de boire deux ou trois litres d’eau par jour. Pour y arriver, plusieurs rendent l’eau plus appétissante avec un peu de jus de fruits. Manger des fruits et des légumes contenant beaucoup d’eau – tomates, concombres, melons, ananas, fraises – aide aussi à atteindre cet objectif.

