Jus de gingembre maison: une recette pleine de bienfaits santé

Les propriétés anti-inflammatoires du jus de gingembre sont nombreuses: elles peuvent faciliter la digestion et offrir bien d’autres bienfaits pour la santé. Découvrez comment préparer cette délicieuse (et ultra-saine) recette de jus de gingembre.

DENIO109/SHUTTERSTOCK

Le jus est LA tendance santé et tout – des pommes aux concombres en passant par les carottes – peut être transformé en jus! L’un de nos jus préférés provient de la racine de gingembre frais, un ingrédient sain et puissant. Découvrez notre recette de jus de gingembre préférée et un guide des bienfaits potentiels du jus de gingembre.

Le jus de gingembre, c’est quoi?

Le jus de gingembre provient du liquide de la racine de gingembre fraîche. On l’obtient en réduisant en jus du gingembre frais râpé. Vous pouvez le boire (voir plus loin) ou l’utiliser dans des recettes à base de gingembre frais.

Les bienfaits du jus de gingembre qu’il faut connaître

Par ses qualités anti-inflammatoires et antibactériennes, le gingembre offre une variété de bénéfices pour la santé. Il peut:

faciliter la digestion;

calmer le mal des transports ou les nausées;

prévenir les rhumes et les maladies et en soulager les symptômes (comme la congestion);

calmer les maux de tête ou les douleurs articulaires;

rafraîchir l’haleine.

Comment nettoyer le gingembre pour le transformer en jus?

Il faut retirer complètement la peau. Certains cuisiniers ne jurent que par l’utilisation d’une cuillère pour retirer facilement la peau des coins et recoins irréguliers de la racine de gingembre.

Comment faire un jus de gingembre

Vous aurez besoin de:

quelques morceaux de racine de gingembre frais, épluchés;

gaze ou étamine.

Étape 1: râper la racine de gingembre

À l’aide d’une râpe fine – comme une râpe de forme longiligne – râpez quelques morceaux de gingembre.

Étape 2: Presser

Placez le gingembre râpé dans une étamine à fromage et pressez-le bien dans un bol, comme vous le feriez avec un citron, pour en extraire le jus. Un gingembre bien frais fera beaucoup de jus.

Vous pouvez également presser des morceaux de gingembre frais dans un presse-ail pour en extraire le jus.

Étape 3: Déguster!

Vous pouvez boire votre jus de gingembre directement ou ajouter du miel pour en équilibrer la saveur. Si le gingembre est trop épicé pour vous, essayez de le diluer avec de l’eau; l’eau chaude transforme le concentré de gingembre en un thé savoureux.

