Nutrition

Présenté par



5 smoothies d’hiver de moins de 120 calories

Ces smoothies renferment tous les nutriments et les vitamines nécessaires pour affronter l’hiver sans craindre le rhume et la grippe. En plus de leur faible teneur en calories, ils vous donneront un surplus d’énergie.

1 / 5 Smoothie coco-canneberge Ce smoothie énergisant et festif aux canneberges aide à augmenter le bon cholestérol HDL. Les petits fruits rouges sont une bonne source de vitamine C; ils peuvent renforcer votre système immunitaire pendant la saison du rhume et de la grippe. L’eau de noix de coco hydrate l’organisme, en aidant à contrer l’air sec de l’hiver. Obtenez la recette de smoothie coco-canneberge. Consultez aussi ces 25 recettes de boissons et smoothies pour mincir sans effort.

2 / 5 Smoothie carotte-gingembre Les carottes sont pleines de vitamines A, B et C et ont des propriétés anti-inflammatoires. De plus, vous pouvez les trouver très facilement en hiver au rayon épicerie. Nous les avons mélangées avec l’orange, les pêches et un zeste du gingembre. Obtenez la recette de smoothie carotte-gingembre. Servez ces 10 recettes de cocktails pour le temps des Fêtes.