Nos meilleures recettes à base de plantes pour les fêtes

La période des fêtes est probablement la plus bienveillante de l’année. Avec nos recettes à base de plantes et nos astuces, vous verrez comment cette période peut aussi être l’occasion de bien manger tout en étant bénéfique pour la planète.

Voici venu le temps des festins! On pense à la dinde et au jambon des fêtes, au «roastbeef», au ragoût de boulettes, à la farce à la saucisse et au lait de poule. Pourquoi ne pas faire les choses de façon différente cette année, en concoctant des mets bons pour la santé de vos convives… et de la planète? Car oui, bien manger pourrait sauver la planète!

zarzamora/Shutterstock

Bienfaits santé des recettes végétariennes

Le véganisme n’est plus un régime marginal.

Selon un sondage Ipsos Retail Performance, le nombre de nouveaux végétaliens aux États-Unis est passé de 290 000 à 9,7 millions en 15 ans (2004-2019). C’est un changement positif, car les aliments à base de plantes sont nettement meilleurs pour la santé que ceux à base de viande. Ces classiques à base de viande ont été réinventés et adaptés au régime végétarien.

Les avantages potentiels pour la santé d’un tel régime sont la prévention de l’obésité, des maladies cardiaques et de plusieurs autres troubles de santé.

Plus précisément, une analyse systématique publiée dans Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy estime que les régimes à base de plantes pourraient améliorer le statut pondéral grâce à leur apport élevé en fibres et leur taux calorique (énergie) réduit.

Selon une autre analyse présentée en 2021 dans The Journal of Nutrition, un régime végétalien pourrait être particulièrement bénéfique aux gens qui souffrent du diabète de type 2, et présenter certains bienfaits pour la santé cardiovasculaire.

Une analyse systématique de 2021 publiée dans Nutrients révèle qu’un régime végétalien peut s’accompagner d’un risque réduit de syndrome métabolique, un état qui augmente le risque de diabète, de cardiopathie et d’AVC.

Et selon une étude systématique de 2021 avec méta-analyse d’études de cohortes, parue dans Critical Reviews in Food Science and Nutrition, les régimes à base de plantes pourraient potentiellement protéger contre la mortalité reliée aux maladies chroniques.

Alors, oui, les recettes à base de plantes sont bonnes pour votre santé.