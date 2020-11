2 / 19

La nourriture contribue-t-elle au réchauffement?

Quatre causes principales sont incriminées: la déforestation, qui laisse place aux exploitations agricoles et au bétail, s’accompagne d’une grande quantité de carbone libérée dans l’atmosphère; le bétail, qui émet du méthane, un autre puissant gaz à effet de serre; le fumier d’animaux et les rizières sont également deux sources significatives de méthane; enfin, les combustibles fossiles pour l’agriculture, la fabrication de fertilisants et l’expédition de produits dans le monde génèrent à leur tour des émissions des mêmes types de gaz.

La viande et les produits laitiers, surtout de vache, ont un impact énorme, le bétail comptant tous les ans pour 14,5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Cela correspond en gros à celles combinées des voitures, des camions, des avions et des navires.

Une vaste étude publiée en 2018 dans la revue Science a calculé l’émission moyenne par sortes d’aliments. Le bœuf et l’agneau arrivent au premier rang pour l’empreinte carbone par gramme de protéine, alors que les produits d’origine végétale comme les haricots, les légumes secs, les céréales et le soja ont le plus petit impact. Le porc, le poulet, les œufs et les mollusques, notamment les palourdes, les huîtres et les pétoncles, se situent à peu près au milieu du tableau. Bien sûr, ce ne sont que des moyennes. Un fromage peut avoir une plus grosse empreinte carbone qu’une côtelette d’agneau. Certains spécialistes affirment que ces chiffres sous-estiment les effets néfastes de la déforestation associée à l’agriculture et à l’élevage.

