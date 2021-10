Alternatives véganes aux aliments d’origine animale

Almix/Shutterstock

Les alternatives véganes

Nous sommes de plus en plus nombreux à chercher des alternatives aux produits d’origine animale. Et les choix sont de plus en plus vastes. En effet, il y a quelques années, on devait confectionner soi-même son substitut au fromage à la crème ou à la crème sure (pour ne donner que ces exemples) et maintenant on en trouve dans la plupart des épiceries. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu’il arriverait si un pays entier devenait subitement végane?

Plusieurs hésitent à opter pour des aliments à base de plantes, inquiets quant au goût du produit: est-ce que ce sera aussi bon? Voici de nouveaux produits à base de plantes que nous avons aimés.